Chevrolet HHR misschien naar Europa

Door: REDACTIE

Chevrolet overweegt om de HHR, een in de VS populair model, naar Europa te halen. Om de reacties te peilen zal de Europese organisatie het model tentoonstellen op het Autosalon van Genève. De HHR is een opvallende verschijning waarvan de vormgeving is geïnspireerd op de Chevrolet Suburban uit 1949. In de VS is het een te duchten concurrent van Chrysler's PT Cruiser.

De HHR beschikt over vier portieren en een traditionele kofferklep. Door z'n hoge dak heeft het model monovolume-alures en in het interieur is enige flexibiliteit ingebouwd, al is het niet zo doorgedreven als bij een op Europese leest geschoeide compacte monovolume. De retro-geïnspireerde vormgeving leverde de HHR z'n halfronde grille, uitgebouwde spatschermen, dubbele achterlichten en naar binnen toelopende portieren en ramen op.

Onder de kap vinden we twee technisch geavanceerde viercilinder lijnmotoren. De eerste is een 2.2 met 149pk en 210Nm en de tweede puurt uit 2.4l cilinderinhoud 175pk en 228Nm.