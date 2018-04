Lada Kalina in België

Door: REDACTIE

Eerder dit jaar hield de Belgische Lada-importeur het voor bekeken, maar enkele dealers deden dat niet en klopten aan bij de Nederlandse importeur. Die maakte wagens vrij en importeert vanaf heden ook de nieuwe Lada Kalina in ons land. Het model beschikt onder meer over twee airbags, elektrisch bediende voorruiten, centrale vergrendeling, metaalkleur, stuurbekrachtiging en een boordcomputer. Onder de kap zit een 81pk sterke 1.6l benzinemotor die de Kalina in staat stelt een top van 165km/u te bereiken. Verbruikscijfers voor de gemengde cyclus geeft de importeur niet op, alleen dit: bij 90km/u constant neemt het model genoegen met 5,8l.

De Kalina is leverbaar in niet minder dan vier uitvoeringen. Als drie-, vier- en vijfdeurs en als break. De vierdeurs is de eerste die komt, maar de hatchback volgt nog dit jaar. De break staat volgend jaar op de planning.