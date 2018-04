Toyota plaagt voor Hybrid X

Door: REDACTIE

Toyota heeft een plaagfotootje vrijgegeven van de Hybrid X. Een gloednieuwe hybride concept car, die het merk begin volgende maand in Genève wil voorstellen. Veel informatie geeft het merk niet, maar uit het beeld kunnen we wel afleiden dat het om (alweer) de volgende generatie hybride-technologie gaat. Het model heeft een vormgeving die veel basislijnen gemeen heeft met de huidige Prius, en zal wellicht ter opvolging dienen. Toyota maakt er geen geheim van dat de Hybrid X -in z'n geheel of enkel de gebruikte systemen- binnenkort in productie gaan.