Bitter probeert het nog eens

Door: REDACTIE

Kent u Bitter nog? Het Duitse merk hield zich in de jaren zeventig bezig met de bouw van luxueuze modellen op basis van Opel-mechaniek. De afgelopen twee jaar werkte het bedrijf, dat al meer dan een decennium geen wagens meer bouwt maar nog zeer actief is in de automobielsector, aan een nieuwe Coupé op basis van de Holden Monaro. Afgelopen jaar werd een productierijp prototype op verschillende salons tentoongesteld. Maar Bitter had z'n huiswerk niet goed gedaan. Holden nam de Coupé met dikke V8 immers uit productie en strooide zo ook Bitter roet in het eten. De Duitsers geven evenwel niet op en werken nu aan een berline op basis van een andere Holden; de Statesman. Dat is een grote limousine, ook al met een V8 onder de kap. Beelden zijn er nog niet, maar op het Salon van Frankfurt (september), moet een prototype staan. De Statesman is nagelnieuw en blijft dus wél voldoende lang in productie.