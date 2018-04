Hightech Donkervoort D8 GT

Door: REDACTIE

De Nederlandse nicheconstructeur Donkervoort stelt op het Autosalon van Genève een nieuw model voor. Het is het eerste nieuwe product in de bijna 30 jaar dat het bedrijf bestaat. Donkervoort legt de lat graag hoog; de D8 GT moet een nieuwe referentie worden onder lichtgewicht sportwagens.

De meest voor de hand liggende aanpassing ten opzichte van de D8, is dat de GT gesloten is. Z'n vaste dakconstructie bestaat uit twee carbon panelen met daartussen een geïntegreerde rolkooi. Maar daar eindigen de aanpassingen niet. Het nieuwe chassis, 25% stijver dan dat van de D8, krijgt een grotere spoorbreedte, grotere wielen, een hertekende achterwielophanging en een compleet nieuwe voorophanging. Aanpassingen die ervoor moeten zorgen dat de GT nog snediger reageert, maar tegelijk een stuk(je) comfortabeler om rijden is. De gewichtsbesparing loopt als een rode draad door de ontwikkeling. Zo is niet alleen het dak uit carbon, maar geldt dat ook voor de deuren. De ruiten zijn vervangen door polycarbonaat dat speciaal door Geplastics is ontwikkeld. Door de overhang voor- en achteraan te verlengen (de GT is haast 30cm langer dan de D8), gaat de luchtweerstand naar beneden. De bodem is voortaan volledig dicht en omvat een ingewerkte diffuser. Alleen al de vleugels waarin de achterlichten zijn ondergebracht, reduceren de weerstand met 5%. Het gewicht stijgt niet boven 650kg uit. Door de lengte aan te passen, kon Donkervoort bovendien grotere kreukelzones inbouwen.

Het motorenpalet blijft in vergelijking met de D8 ongewijzigd. De bij Audi betrokken viercilinder turbomotor levert in de Donkervoort naar keuze 180, 210 of 270pk! Donkervoort wil jaarlijks niet meer dan 50 D8 GT's bouwen. De exportprijs bedraagt (vanaf) € 90.000.