Zagato Diatto naakt

Zagato gaf eerder al schetsen van z’n nieuwe studiemodel, de Diatto Ottovù, vrij maar nu gaat het model helemaal naakt. De sportwagen krijgt een 4,6l grote V8 onder de kap –weinig verassend want Ottovù verwijst naar de achtcilinder- en zou naar verluidt dik 500 paarden aan de teugels houden. De merknaam Diatto graaft het stijlhuis uit het verleden op. Het is een vooroorlogse Italiaanse constructeur waar Zagato in de jaren ’20 al eens mee samenwerkte.