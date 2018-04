Gumpert Apollo Sport: 800pk

Door: REDACTIE

Het Duitse Gumpert pakt in Zwitserland uit met de Sport-uitvoering van z'n Apollo racewagen voor de openbare weg. De sportwagen met vleugeldeuren wordt normaliter aangedreven door een tot 650pk opgewerkt blok uit de Audi RS6. Ditmaal weet Gumpert een model af te leveren dat 800pk levert. Helemaal Spartaans is die overigens niet want airco, navigatie en een krachtig geluidssysteem zijn allen aanwezig. Gek genoeg presteert de amper 50kg zwaardere Apollo Sport geen haar beter dan z'n minder van aerodynamische hulpstukken voorziene broeder. De sprint gaat onveranderd in 3,0 tellen en de topsnelheid zou 360km/u bedragen.