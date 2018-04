Beestachtig: Pagani Zonda R

Door: REDACTIE

Is de gewone Pagani Zonda al een automobiel die stevig is voorzien van tanden en klauwen, dat doet het extravagante Italiaanse merk er met de Pagani Zonda R nog een schep bovenop. De nieuwste creatie wordt nog een stuk extremer. De R pakt uit met grondig herziene aërodynamische eigenschappen. Het is vooral daarom dat het model zo maar eventjes 40cm groeit ten opzichte van de reeds gekende Zonda's. Ook in de breedte komt er 5 centimeter bij en om duidelijk te maken dat de hele ombouw geen kwestie is van meer vleugels tegen de neus en de kont te plakken, is ook de wielbasis met vijf centimeter toegenomen. Kortom, de Zonda R is een heel andere auto die finaal slechts 10% van de onderdelen gemeenschappelijk heeft met de eerder gelanceerde modellen.

En toch bleef er ook nog wat hetzelfde. Het motorblok is nog steeds een tot 7,3l opgeboorde V12 die bij Mercedes AMG wordt betrokken. Dat blok perst in de Zonda 555pk uit z'n ingewanden, braakt in de Zonda F 602pk uit en schopt het nu tot zo maar eventjes 750pk en 710Nm. Extra vermogen dat vooral aan de uitlaatlijn te danken is. Die komt recht uit de Formule 1 en is opgetrokken in inconel; een materiaal dat bij hoge temperaturen zelfs geheel doorzichtig wordt. Doodzonde dat het merk er niet even bij verteld hoe snel het ding gaat. Maar de Zonda F sprint al in 3,6 tellen en haalt 345km/u, dus dat belooft. De prijs hebben de Italianen wél gecommuniceerd. De Zonda R wordt leverbaar vanaf € 1,2 miljoen.