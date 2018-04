Toyota gaat voor groen

Door: REDACTIE

Met de Hybrid X conceptcar stelt Toyota opnieuw zijn engagement voor milieuvriendelijke voertuigen in de kijker. Als pionier van de hybride-aandrijftechniek is het logisch dat deze conceptcar hierrond is opgebouwd. De studie wil vooral afstand nemen van het weinig gesmaakte design van de Prius en aantonen dat milieuvriendelijke wagens er ook aantrekkelijk kunnen uitzien. De 4-deurs, 4-zits Hybrid X conceptcar is het werk van het Europees designcentrum van Toyota. Hij staat op imposante 20" aluvelgen met 225/40 laagprofielbanden. De LED-koplamen zitten verwerkt in het dashboard en maken zo deel uit van zowel interieur- als exterieur ontwerp. Toyota heeft het over interactieve koplampen die communiceren met voetgangers en andere weggebruikers d.m.v. grafische projecties, maar dan zal de wegcode nog wel moeten aangepast worden...

De achterste portieren zijn van het zogeheten ‘suicide'-type en hebben hun scharnierbevestiging dus niet op de B-zuil, maar achteraan. Ze worden elektrisch bediend met een drukknop. Het interieur van de Hybrid X is heel erg luchtig, ondanks buitenafmetingen van een gemiddelde gezinswagen. De conceptcar is 4,5 m lang en heeft een wielbasis van 2800mm. Hij is 1,850m breed en 1,44 m hoog. Het interieur is ontworpen als een beleving voor alle zintuigen: gevoel, geur, geluid, uitzicht... De bestuurder beschikt zelfs over een speciaal ‘sfeerpaneel' om deze elementen te beïnvloeden en te personaliseren. Er ontstaan lichtsferen gekoppeld aan akoestische achtergronden en uiteraard is een parfumverspreider ook van de partij. In totaal zijn er drie aanraakschermen ingebouwd in het dashboard: één voor de werking van de aandrijving, één voor de sfeer aan boord en één speciaal gereserveerd aan de Bluetooth-connectiviteit.