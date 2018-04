Russisch idee: Lada C Concept Coupé

Door: REDACTIE

Het Russische Lada pakt op het Autosalon van Genève uit met de C Concept Coupé. Het showmodel bouwt voort op de C Concept Sedan, een vierdeurs uiteraard, die Lada afgelopen jaar voor het eerst aan de wereld voorstelde. De studiemodellen tonen aan dat het merk actief aan nieuwe modellen werkt. Volgens de constructeur zullen die competitief en veilig zijn. Lada simuleert daartoe EuroNCAP crashtests.

De stevig aangeklede driedeurs meet 4,2m in de lengte, is 1,84m breed en 1,55m hoog. De naam verwijst naar de afmetingen die het model in het C-segment onderbrengen. Onder de kap zit een 2.0 benzinemotor die het model tot 210km/u snel maakt, maar eens in productie zou ook een 1.6 zich onder de kap nestelen. Wanneer dat exact is, kon de constructeur niet kwijt. Er is wel sprake van een breed gamma met een drie- en vierdeurs, een break en een crossover.