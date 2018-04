Kleine geweldenaar: Artega GT

Door: REDACTIE

De Duitse autobouwer Artega is een nobele onbekende, maar daarin zou wel eens verandering kunnen komen. Op het Salon van Genève rijdt het nichemerk immers de Artega GT in het voetlicht. Een compacte tweepersoons sportwagen die veel in z'n mars heeft. Het lijnenspel is bijvoorbeeld van de hand van Henry Fisker. Die deed z'n ding eerder bij Aston Martin en staat nu aan het hoofd van Fisker Coachbuilding dat onder meer de BMW 6-Reeks van een exclusievere koets voorziet.

De Artega GT wordt voortgestuwd door de 3,6l V6 uit de VW Passat R36. In die configuratie levert het blok 300pk. De printtijd van de GT, die slechts een ton zwaar is, geeft Artega nog niet. De topsnelheid wel; 270km/u. Behalve snel moet de Artega ook voldoende praktisch zijn. Achter de zetels is plaats voor twee golftassen. De afmetingen van het model zelf zijn eerder bescheiden - het meet 4 meter in de lengte. Er komen alvast 500 GT's die elk € 75.000 moeten opbrengen.