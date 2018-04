V6 diesel voor Cadillac

Door: REDACTIE

GM heeft in samenwerking met de Italiaanse dieselspecialist VM Motori een zescilinder (in V-vorm) dieseleenheid ontwikkeld. De architectuur van het nieuwe blok ligt vast. Het krijgt een slagvolume van 2,9 liter en beschikt over directe inspuiting (common-rail). VM Motori heeft de inspuitdruk nog maar eens opgedreven en vernevelt de brandstof inmiddels onder een druk van liefst 2.000 bar. General Motors heeft het over 250pk en 550Nm trekkracht. De Cadillac CTS krijgt het blok alvast in 2009 onder de kap.

Andere modellen staan eveneens op de planning, misschien wel eerder dan de Cadillac, maar daarover lost GM nog niets. De groep wijst enkel op de flexibiliteit van het in Italië (Cento) gebouwde blok. Het is voldoende compact om zowel in lengterichting als dwars onder de motorkap ingebouwd te worden en het moet dienst doen in zowel twee- als vierwielaangedreven modellen.