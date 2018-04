Tramontana is exclusief wegmonster

Door: REDACTIE

Afgelopen jaar stond Tramontana reeds op het Autosalon van Genève met een sigaarvormige sportwagen. De productieplannen leken toen te ambitieus, maar het project komt toch van de grond. Dit jaar staat de lichtgewicht sportauto er immers weer. De Spanjaarden willen dit jaar met de productie starten en vanaf volgend jaar moet er elke maand één gebouwd worden.

De Tramontana meet 4,90m in de lengte en is uitsluitend uit lichtgewicht materialen vervaardigd. Daardoor bedraagt het leeggewicht slechts 950kg. Er zijn constructeurs die het met minder kilo's doen, maar die krijgen geen dubbel geblazen V12 onder de kap. De biturbo van het sigaarvormige wegmonster kent twee elektronische mappings. Het eerste stuurprogramma levert 550pk op, terwijl het tweede 720 paardenkrachten uit het blok perst. De bestuurder kiest het programma met een knop op het dashboard. In combinatie met een zesbak en achterwielaandrijving sprint het model volgens de Catalanen naar 100km/u in 4 tellen en haalt het een top van meer dan 300km/u.