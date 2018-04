Alfa 147-opvolger heet niet Milano

Door: BV

Bij Alfa Romeo is de opvolger van de 147 helemaal klaar. Het model is al meermaals betrapt en z'n uiterlijk heeft dan ook nog weinig geheimen. Zelfs over de naam was geen twijfel; Alfa had Milano gekozen. Maar heeft zich nu bedacht. Het bedrijf is formeel, het stapt af van de benaming. Een reden halen de Italianen niet aan, al doen geruchten over ontevreden arbeiders in de Milanese fabrieken van het merk de ronde... Alfa moet daar immers afslanken het het zou van slechte smaak getuigen een model te noemen naar een plaats waar het bedrijf veel volk aan de deur zet.

Veel bedenktijd heeft Alfa Romeo niet meer. Het model debuteert al in maart op het Autosalon van Genève, maar de naam Giulietta circuleert (alweer) in de wandelgangen. Inmiddels weten we wel zeker dat de nieuweling uitsluitend als vijfdeurs het levenslicht zal zien, terwijl de 147 nog bestaat in koetswerkvarianten met naar keuze drie of vijf portieren.