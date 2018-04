Zin in Indisch? Tata Elegante

Door: REDACTIE

Het Indische automerk Tata staat voor het tiende jaar op rij op het meest prestigieuze Salon van Europa. Het merk is in ons land onbekend, maar voert z'n producten in diverse, vooral Zuid-Europese, landen in.

De Indiërs pakken uit met de Elegante Concept car. Een model dat de voorbode moet zijn voor een middenklasse sedan in het C1-segment en op een nieuw ontwikkeld platform staat dat als basis moet dienen voor meerdere nieuwe modellen. Er is sprake van viercilinder benzinemotoren én ook van diesel. Een slagvolume van 1,4 tot 2,0 liter moet onder de kap passen en de aandrijflijn moet 200pk en tot 280Nm koppel kunnen verwerken. Tata belooft zelfs een zesbak, een elektronisch gestuurde automaat van de allerlaatste generatie en snufjes als navigatiesystemen en parkeersensoren.