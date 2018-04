Citroën Jumble in Bokrijk

Door: REDACTIE

De Amicale van de Belgische Citroën Clubs (ABCC) heeft het Provinciaal Domein Bokrijk in Limburg gekozen voor z'n jaarlijkse Citroën Jumble. Dit jaar gaat die door op zondag 22 april. Vanaf 10 uur komen de leden van de verschillende clubs aan met hun klassieke Citroën of Panhard. De auto's worden per model en per jaar gerangschikt op een voorbehouden parking. Elke Citroën is welkom voor een prijs van € 15 per wagen, inclusief de passagiers. De toegang tot het openluchtmuseum Bokrijk, met z'n meer dan honderd historische gebouwen, attracties en 10km wandelroutes, is uiteraard inbegrepen.