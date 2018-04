Prijzen Hummer H2 en H3 fors lager

Door: REDACTIE

Hummer snijdt stevig in de prijzen van de H2 en H3. De kleinste Hummer staat voortaan in de showroom vanaf € 37.850. Dat is liefst € 6.140 goedkoper dan voorheen. De meest luxueuze uitvoering van dat model kost voortaan € 45.390, terwijl die tot heden voor € 52.990 in de catalogus stond. De prijsverlaging voor de grotere H3 is minder spectaculair, maar niettemin aanzienlijk. Het prijskaartje wordt van € 72.900 naar 69.990 bijgesteld en de H3 SUT verlaat voortaan voor € 74.190 de showroom.

De prijsverlaging is volgens de invoerder te danken aan de voordelen van een nieuwe, gecentraliseerde Europese organisatie (met zetel te Breukelen) en dealernet. Nieuwe klanten kunnen ook rekenen op vier jaar garantie met een maximum van 100.000km.