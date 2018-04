Foute boel: Lamborghini Alar 777

Door: REDACTIE

Wat zijn je carrièremogelijkheden als je absoluut niet aan de bak kan als auto-ontwerper? Wel, je zou in Argentinië alternatieve Lamborghini's kunnen gaan bouwen. Dat is wat Joan Ferci doet. En omdat het onderhuids een onvervalste Lamborghini is, mag het logo er ook op blijven staan. Sterker nog, het Argentijnse bedrijfje heet gewoon Automóbiles Lamborghini Latinoamérica. Op het Argentijnse autosalon, dat op 30 maart de deuren opent, stelt Joan Ferci de Alar 777 voor. Onderhuids is het een Lamborghini Diablo.

Het uiterlijk van de Alar 777 is -op z'n zachtst gezegd- barok. En het is niet de eerste keer dat de Argentijn dit doet. Eerder al bedacht de stijlgoeroe de Lamborghini Eros GT-1 en de Lamborghini Coatl. Die zijn te zien op de website van het bedrijfje; www.e-lamborghini.com (niet voor gevoelige kijkers).

De Alar 777 is onderhuids ook stevig onder handen genomen en de V12 levert voortaan 700pk. Daarmee moet het model 360km/u snel worden. Aërodynamisch lijkt de Alar 777 dus niet zo sterk te zijn als z'n eerdere creaties, want die zijn 390km/u snel.