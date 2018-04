Groene Morgan

Door: REDACTIE

Het is tegenwoordig al milieu dat de klok slaat. En de autosector wordt in de debatten graag als boeman naar voren geschoven, hoewel het de sector is die het afgelopen decennium de meeste vooruitgang boekte. Het groene gedachtengoed heeft nu ook de Engelse nicheconstructeur Morgan bereikt. Dat merk zal volgend jaar op het Autosalon van Genève, in maart 2008 dus, de Lifecar voorstellen. De vormgeving is typisch voor Morgan, de techniek wordt dat niet.

In samenwerking met enkele partners, waaronder de Universiteit van Oxford, wordt immers aan een aandrijflijn met brandstofcel gewerkt. Het model zal ook vertragingsenergie recupereren. Toch is een sportieve groene productie-Morgan nog niet voor morgen. Hoewel het leeggewicht beperkt blijft tot 600kg, zal 33pk nog steeds onvoldoende zijn voor begeesterende rijeigenschappen. En ook de actieradius is een obstakel; de Morgan Lifecar raakt slechts 200km ver. Maar het gaat om de idee...