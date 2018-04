Jeep Wrangler 6.646 meter hoog

Door: REDACTIE

Extreem autorijder Matthias Jeschke uit het Duitse Limburg is wereldbekend om z'n tientallen records met de meest diverse auto's. Op 13 maart 2007 bedwong hij nogmaals de hoogste vulkaan ter wereld: de Ojos del Salado in het Chileense Andes-gebergte. Het door de NASA vastgestelde hoogterecord bedroeg 6.646 meter.

In een week tijd reden twee Jeep Wranglers naar de hoogste berijdbare top ter wereld. Het was één der moeilijkste uit Jeschke's loopbaan want het parcours was bezaaid met gletsjervelden, ijsvelden, een dichtgevroren kratermeer en metersdiepe gleuven. Oorspronkelijk was het de bedoeling een piek van 6.500 meter te bereiken. Op die hoogte was de helling evenwel zo stijl dat er van omkeren geen sprake was. Daarom reed de expeditie nog enkele honderden meter verder om dan vanuit een modderpan de terugkeer te kunnen aanvatten. Zij hadden op 247 meter na de ultieme top van de hoogste vulkaan ter wereld bereikt. Voor twee jaar had Jetschke op deze berg een hoogte van 6.358 meter bereikt.

De twee auto's waren de Jeep Wranglers waarop Goodyear banden MT/R van de maat 255/75 R17 waren gemonteerd. Om de extreme ondergrond baas te kunnen was de vuldruk tot 0,5 bar gedrukt.