Koeningsegg bouwt groene raket

Door: REDACTIE

De Zweedse fabrikant van supersnelle bolides Koeningsegg lanceert een superversie van z'n CCX; de CCXR. De 4,7l V8 onder de kap blaast geen ordinaire benzine, maar bioethanol E85 door de cilinders. Die biobrandstof heeft een octaangetal van 100, wat hoger is dan ‘ordinaire' benzine.

Het resultaat verraste zelfs de Zweedse ingenieurs; bij 7.200t/min levert het blok niet minder dan 1018pk. En de trekkracht stijgt ook boven de magische 1000Nm uit -1060 om precies te zijn. In z'n nieuwe configuratie is de CCXR in staat om meer dan 400km/u te halen.

Om de eigenaars van de CCX die enkel Super 98 lust, niet op de tenen te trappen, biedt Koeningsegg een conversie aan.