Caparo T1: Formule 1 op straat

Door: REDACTIE

De Caparo T1, in wezen een homologeerbare F1-wagen, is klaar. De belangrijkste wijziging ten opzichte van eerder voorgestelde prototypes is de motor. De turbomotor werd finaal nog overboord gekeild en vervangen door een 3,5l grote V8. Dat blok is atmosferisch, weegt amper 100kg maar braakt niettemin 550pk uit.

De tweezitter die zonder belastingen al zo'n 180.000 Britse ponden zal kosten, zet door een tot het uiterste doorgedreven gebruik van lichtgewicht onderdelen slechts 500kg op de weegschaal. Dat is 100kg minder dan een race-klare F1-bolide. Caparo lost z'n belofte om tot een 1.000pk/ton vermogen-gewichtsverhouding te komen dus in. De prestaties zijn volgens de Britten vergelijkbaar met die van een Formule 1-wagen; naar 100km/u accelereren neemt slechts 2,5 seconden in beslag. De topsnelheid wordt niet eens vrijgegeven.

De uitzonderlijke automobiel maakt zondag 24 juni z'n dynamische debuut op het Britse Goodwood Festival of Speed. De eerste klant is dan al bediend; vanaf mei rollen de T1's (druppelsgewijs) uit de fabriek.