Chrysler: drie overnamekandidaten

Door: REDACTIE

DaimlerChrysler wil van het verlieslatende Chrysler af en zette het merk, al dan niet met de merken Dodge en Jeep inbegrepen, afgelopen maand in de etalage. De Britse krant Financial Times zegt nu te weten dat zich op dit ogenblik drie valabele overnamekandidaten gemeld hebben. Opvallend; daarbij is geen enkele andere grote autoconstructeur. Volgens het dagblad gaat het om twee investeringsmaatschappijen, Centerbridge en Blackstone, en Magna International - een grote toeleverancier voor autocontructeurs.