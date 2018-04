Gerobotiseerde bak voor Alfa Brera en Spider

Door: REDACTIE

Alfa Romeo's Brera en z'n dakloze broer Spider zijn vanaf heden ook verkrijgbaar met een nieuwe gerobotiseerde Selespeed-versnellingsbak. De elektrohydraulisch bediende versnellingsbak wordt steeds gecombineerd met de direct ingespoten 185pk sterke 2.2l JTS viercilinder benzinekrachtbron. De bestuurder kan kiezen tussen een automatische of een manuele bedieningsmodus, die beiden over een inschakelbare sportstand beschikken. In de manuele modus kort die de schakeltijd met 20% in terwijl die in de automatische modus het schakeltoerental optrekt.

Manueel schakelen kan door tegen de versnellingspook te tikken. In dit geval gebeurt dat op de enige goede manier; voorwaarts om terug te schakelen en achterwaarts om op te schakelen - daarbij dus de natuurlijke inertie van het voertuig volgend. Schakellepels aan het stuur zijn eveneens standaard. De Brera 2.2 JTS Selespeed is er vanaf € 36.000 en de gelijkgestemde Spider moet € 37.150 opleveren.