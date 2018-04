Speciale 'Ron Fellows'-versie van Corvette

Door: REDACTIE

De sportwagen Corvette (voorheen Chevrolet Corvette, maar in Europa wordt de sportwagen momenteel als een apart merk aan de man gebracht) is leverbaar in een speciale, op 399 exemplaren gelimiteerde oplage. 33 Stuks van de ‘Ron Fellows'-uitvoering zijn voor de Europese markt bestemd. In de 54-jarige geschiedenis van de sportwagen is het de eerste die naar een piloot wordt genoemd.

Ron Fellows heeft vanaf het begin meegewerkt aan de ontwikkeling van het Corvette Racing Endurance programma. Bovendien heeft hij in belangrijke mate bijgedragen aan de 51 race-overwinningen die Corvette Racing sinds de oprichting in 1999 heeft behaald.

De speciale uitgave onderscheidt zich door zijn unieke witte kleur en speciale striping (met de handtekening van Ron Fellows erop). Op de achterklep prijkt een brede vleugel en de tienspaaks lichtmetalen velgen zijn eveneens specifiek. Het interieur is in een specifieke combinatie van rood en zwart leder uitgevoerd, genummerd en gesigneerd en getooid met sierlijsten in koolstofvezel. Het model is bloedlink want gebaseerd op de Z06. 512pk, een sprinttijd van 3,9 tellen en een top van 320km/u. Prijskaartje? € 97.490.