Caterham R400 is racebom

Door: REDACTIE

Vijftig jaar nadat Colin Chapman de originele Lotus Seven voorstelde, komt erfgenaam Caterham met alweer een straffe versie op de markt. De Caterham R400 is gehomologeerd voor de openbare weg, maar geïnspireerd op het circuit. Onder de kap zit een 210pk sterke 2.0l krachtbron die gebaseerd is op een Ford Duratec-motor. Die levert behalve 210pk, ook 16% meer koppel dan de 1.8l K-series motor van MG-Rover-origine die Caterham voorheen gebruikte.

Maar er is meer aan de hand. Het spacefame buizenchassis werd verbeterd en is voortaan 12% stijver, zonder dat het ding meer gewicht op de weegschaal zet. De R400 blijft een pluimgewicht met z'n 525kg. Om de achtertrein te verbeteren werden niet minder dan 30 wijzigingen aan gebracht.

Maar het zijn uiteraard vooral de prestaties die tot de verbeelding spreken. De topsnelheid bedraagt 224km/u en de sprint van nul tot 100km/u neemt niet eens vier tellen in beslag (0-60Mph in 3,8sec). De Caterham R400 kost in de UK 25.995 Pond. Dat is 1.700 Pond goedkoper dan z'n voorganger.