STS van Cadillac frisser

Door: REDACTIE

Cadillac stuurt z'n grote STS voor wat aanpassingen terug naar de tekentafel. Het model komt daarvan vooral stevig met chroom beladen terug., maar er zijn ook een nieuwe grille, aangepaste bumpers en grotere (18- in plaats van 17-duims) lichtmetalen velgen. Ook de luchtdoorstroomopeningen op de flanken zijn nieuw. Het interieur wordt op een nieuw stuurwiel getrakteerd, het instrumentarium is aangepast en er zijn meer aankledingsmogelijkheden.

De zescilinder met 3,6l slagvolume heeft directe injectie en schopt het daarmee voortaan tot 298pk en 371Nm. Tot op heden bleef het vermogen van de centrale beperkt tot 257pk en 348Nm. De kloof met de V8 -die niet onder handen werd genomen- wordt daardoor wel heel klein. De achtpitter levert immers slechts 325pk, maar heeft natuurlijk wel meer trekkracht in petto.

Het Amerikaanse luxemerk sleutelt aan de uitrusting, maar is bijzonder fier op twee extra veiligheidsvoorzieningen. De STS is voortaan leverbaar met een systeem dat waarschuwt bij het overschrijden van wegmarkeringen. Een in de buitenspiegels geïntegreerd systeem dat waakt over de dode hoek, is de andere innovatie.

De STS opgefriste STS maakt deze zomer z'n Amerikaanse debuut en staat wellicht begin volgend jaar bij de Europese dealers van het merk.