Nr 2: Chevrolet Beat

Door: REDACTIE

Op de New York autoshow toont Chevrolet drie nieuwe kleine studiemodellen. Op een speciale website kan het publiek z'n favoriet aanduiden en die gaat dan in productie. Dat lijkt een ver-van-ons-bed-show, maar omdat het gaat om globaal te commercialiseren modellen, staat de winnaar binnen afzienbare tijd ook bij ons in de showroom. Vorige week werd de stoere Trax al vrijgegeven, nu zijn de twee andere aan de beurt. Dit is alvast de Chevrolet Beat, een model waarin de lijnen van de Kalos nog herkenbaar zijn.

De Beat werd door Chevrolet bijzonder sportief en futuristisch aangekleed. Opsmuk die het model verdient, zo klinkt het bij Chevrolet. Een 1.2l turbo benzinemotor onder de kap -gekoppeld aan een automaat- rechtvaardigt z'n assertieve looks.