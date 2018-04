Connaught in de startblokken

Door: REDACTIE

In 2002 kwam het Britse automerk Connaught opeens uit het niets opgedoken. Het was immers in 1957, tien jaar na de oprichting en met een rijk gevuld autosportpalmares, failliet gegaan. De eerste voorzichtige schetsen van een sportwagen (uit 2004) zijn inmiddels uitgegroeid tot een productiemodel. Het bedrijf investeert nu 12 miljoen Britse ponden in de oprichting van een nieuw hoofdkwartier in Wales. Daar moet nog dit jaar de productie van de Connaught Type D starten. De eerste klanten mogen hun model begin volgend jaar in ontvangst nemen.

De auto die in Wales de spits zal afbijten is de Connaught Type D GT Syracuse. Die vierzitter wordt in een beperkte oplage gebouwd en krijgt een door Connaught zelf ontwikkelde 2-liter V10 compressormotor -goed voor 300pk- onder de kap. Waar Connaught echter mee wil uitpakken is een hybrideversie die snel op de Syracuse moet volgen. Die moet in 6,2 tellen naar 100km/u sprinten, een topsnelheid van 240km/u laten optekenen en toch genoegen nemen met minder dan 6l benzine per 100km.

Connaugt wil volgend jaar de eerste 100 wagens bouwen. In het tweede jaar moeten dat er 250 zijn en vanaf het vijfde jaar wil het merk telkens 1.000 wagens in Engeland en Europa afzetten.