Chevrolet Groove is drie

Chevrolet presenteert in New York met de Trax een stoer ogend model, met de Beat een moderne sportieveling en wat ontbrak er nog aan? Juist, een retro-model. Dat is de Groove. Chevrolet probeert ermee de sfeer van de swingende jaren zestig op te roepen. Het model heeft een piepkleine 1.0l dieselmotor onder de kap.

Het publiek mag beslissen over het uiterlijk van de volgende kleine Chevrolet. Iedereen kan z'n stem uitbrengen op de website www.vote4chevrolet.com. De winnaar verschijnt niet alleen in de VS in het straatsbeeld, maar wordt overal ter wereld (dus ook bij ons) gecommercialiseerd. Wat het model onder de kap krijgt, staat intussen wel vast. Het motorpalet wordt in deze drie studiemodellen voorgesteld; een atmosferische 1.0 benzinemotor, een 1.2l turbomotor en een moderne 1.0l common-rail diesel.