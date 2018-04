Mercedes CLK AMG nog straffer

Door: REDACTIE

Mercedes' huistuner AMG stelt een speciale editie van CLK voor. Die is ontwikkeld door de AMG Performance Studio en lijkt zowel uiterlijk als technisch op de officiële F1 Safety Car. Het vermogen van de 6,3l grote V8 werd tot 507pk opgevoerd. De coupé katapulteert zich in slechts 4,3 seconden naar 100km/u. Voor de overbrenging wordt gebruik gemaakt van een aangepaste AMG Speedshift 7G-Tronic zeventrapsautomaat. Een kortere brugverhouding verbetert de respons bij lage snelheden. De sportophanging is voorzien van een schroefdraad en kan daardoor gepersonaliseerd worden. Het remsysteem wordt opgewaardeerd met grotere schijven die uit composietmateriaal zijn vervaardigd.

De speciale ‘Black Series' heeft een specifieke voorspoiler met grote luchtinlaten en zijdelingse ventilatieopeningen van koolstofvezel, verbrede wielkasten en een achterschort met een diffusor en actieve koeling van de achteras. Binnenin wordt die trend voortgezet met sportzetels en een stuurwiel met ovale velg. Carbon inlegstukken, het AMG-instrumentenpaneel en de deuren wekken volgens de constructeur allen de sfeer van een echte racewagen op.