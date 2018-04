Chevrolet HHR komt nog dit jaar

Door: REDACTIE

De kogel is door de kerk: Chevrolet brengt de HHR nog dit jaar in Europa op de markt. Het merk wil er vooral mee vermijden dat het onvoldoende aandacht krijgt in een jaar dat het van nieuwe producten verstoken blijft. Het retromodel werd vorige maand op het Autosalon van Genève voorgesteld en kon daar op heel wat aandacht rekenen.

De HHR -van 'Heritage High Roof' omdat het model gebaseerd is op de Suburban uit 1949- krijgt twee viercilinder benzinemotoren onder de kap. De eerste is een 2.2 met 149pk en 210Nm en de tweede puurt uit 2.4l cilinderinhoud 175pk en 228Nm. Chevrolet is realistisch en mikt met het nicheproduct niet op een groot volume. Van het in 2005 in de VS gelanceerde model zouden er jaarlijks ‘enkele honderden' naar Europa verscheept worden. Of die op technisch vlak aan de Europese smaak worden aangepast, met bijvoorbeeld een andere ophangingsafstelling, staat nog ter discussie.