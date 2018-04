Chinese opvolger voor Rover 45

Door: REDACTIE

Het Chinese SAIC dat destijds een deel van het Failliete MG-Rover opkocht, heeft de virtuele opvolger van de 45 klaar. Eind dit jaar gaat het model in productie. Op de neus prijkt uiteraard geen Rover-badge, want de Chinezen grepen naast de naam. Het merk heet Roewe en produceert in China ook al de 75 die werd hernoemt tot 750. Deze W2 staat inmiddels te pronken op de Autoshow van Shanghai.

De Chinezen zijn vastberaden met de W2 ook in Europa de kruimels die Rover heeft laten liggen, op te rapen. Over dieselmotoren wordt nog niet gesproken, maar de benzines zijn alvast spek naar Europese bek, want incarnaties van Rover's K-Series motoren. Er is sprake van een 1.6, 1.8 en een geblazen versie van die laatste. De showmodel pakt uit met LED-interieurverlichting, een startknop en een gigantisch aanraakgevoelig scherm, maar het valt nog te bezien of dat het allemaal tot serieproductie schopt.