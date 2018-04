Zagato creëert unieke Maserati

Door: REDACTIE

Koetswerkbouwer Zagato heeft het de jongste tijd drukker dan ooit tevoren. Nadat het afgelopen jaar een unieke Ferrari ontwierp voor een steenrijke Japanner, wordt het overstelpt met vragen voor koetswerken op maat of in beperkte oplage. Op het Salon van Genève toonde het stijlhuis z'n kunnen met de Diatto. Tegelijk stelde het Nederlandse Spyker de C12 Zagato voor. Die zal in beperkte oplage gebouwd worden.

Op de Concours d'Elegance van Villa d'Este pakken de Italianen nu weer uit met een unieke Maserati. Die werd gebouwd in opdracht een Italiaanse meubelproducent. Het lijnenspel van deze Maserati GSZ is gebaseerd op de Maserati A6G/54 Zagato die in 1954 het levenslicht zag. De techniek werd bij de GranSport geleend en het koetswerk is met de hand uit aluminium vervaardigd. Kosten noch moeite zijn gespaard. De tweezitter heeft zelfs een met 18cm ingekorte wielbasis.