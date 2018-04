Alfa 159 met 4x4 en 210pk

Door: REDACTIE

Alfa Romeo introduceert een nieuwe versie van de 159 en 159 Sportwagon. De uitvoering wordt bovenaan het gamma naast de vierwielaangedreven 3,2l V6 geparkeerd. De 2.4l JTD dieselkrachtbron van de jongste generatie puurt uit z'n vijf cilinders voortaan 210pk, terwijl het maximumkoppel van 400Nm reeds vanaf 1.500t/min beschikbaar is. Vermogen dat via de permanente Q4 vierwielaandrijving naar het asfalt wordt gekanaliseerd. Het systeem beschikt over drie differentiëlen, waaronder een zelfblokkerend centraal exemplaar van het Torsen C-type. Bij gripverlies stuurt dat meer vermogen naar de as die over de meeste tractie beschikt, maar in normale omstandigheden krijgen de achterwielen 57% en de voorwielen 43% van de trekkracht te verwerken.

De nieuwe versies sprinten in 8,4 tellen naar 100km/u (8,6 voor de Sportwagon) en halen een topsnelheid van 226km/u (224km/u in het geval van de Sportwagon).