Toyota klopt GM

Door: REDACTIE

Toyota is virtueel de grootste constructeur ter wereld. De Japanners klopten tijdens het eerste kwartaal immers motorgigant GM. Toyota verkocht tijdens het eerste kwartaal van dit jaar wereldwijd 9% meer auto's dan het jaar voorheen. Het wist 2,35 miljoen stuks aan de man te brengen. GM, dat over gans 2006 nog de grootste autobouwer was, produceerde tijdens het eerste kwartaal van dit jaar slechts 2,26 miljoen wagens. Vorig jaar steeg Toyota's productie ook al 10% tot 9,018 miljoen stuks. Bij GM rolden toen nog 9,18 miljoen wagens uit de fabrieken. Als Toyota op z'n elan doorgaat, is het eind dit jaar de grootste.