Studie: sportieve Toyota Hilux

Door: REDACTIE

De Engelse Toyota-importeur heeft ter gelegenheid van Commercial Vehicle Show in Birmingham een Hilux gepimpt. De inspiratie werd gevonden in Toyota's F1-team dat nochtans -ondanks torenhoge ambities- weinig succesvol is.

De Hilux werd sportief aangekleed. De koets kreeg lakwerk dat aan de F1-bolides van het merk doet denken, er werd chroom toegevoegd, de ramen en lichtunits zijn verduisterd en de banden klemmen om grote zwarte velgen. De 170pk sterke drieliter dieselkrachtbron onder de kap zet een aangepaste sturing in om de paardenstal tot 200 stuks te laten groeien. Een dubbele uitlaat maakt dat wereldkundig.