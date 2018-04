Scenic Conquest: stoer volume

Door: REDACTIE

Mocht u het niet in de gaten hebben; stoer is in. Het verklaart het succes van de SUV's maar ook ruig ogende versies van normale wagens schijnen het goed te doen. Zelfs van monovolumes. Renault springt nu ook op de kar met de Scénic Conquest. Zoals het hoort beschikt die standaard over dakrails, zijn de bumpers in stootvast plastic uitgevoerd en worden de flanken en wielbogen beter beschermd. Eén en ander wordt onderlijnd door zilverkleurige beschermplaten voor- en achteraan. Een aangepaste aandrijflijn krijgt de Scenic niet. De eerste generatie werd destijds nochtans wel op vierwielaandrijving getrakteerd. Met een 2cm hogere bodemvrijheid en versterkte ophangingselementen moet de avontuurlijke Scenic II, die enkel in z'n korte versie als Conquest leverbaar is, het rooien. Het interieur wordt opgevrolijkt met oranje accenten en -stiksels.

Op de meeste markten wordt de Conquest leverbaar met twee motorversies; de 135pk sterke 2.0 en de 1.9dCi met 130pk. Beiden worden aan een zesbak gekoppeld. Op sommige markten wordt ook een 1.6 benzine (110pk) en een 1.5dCi (105) leverbaar, maar of ons land daarbij hoort is (nog) niet geweten. Het verdict valt voor juni, want dan start de verkoop.