Nieuwe VW-SUV-voor-zeven heet Atlas

Door: BV

Skoda heeft met de nieuwe Kodiaq een SUV voor zeven inzittenden in de catalogus staan. Maar bij de Volkswagen Groep worden dergelijke ontwikkelingen - ook al is het model onderhuids gebaseerd op de Volkswagen Tiguan - nooit beperkt tot slechts één model. Er komt dus ook een VW SUV voor zeven. De prelude daarop was er al in de vorm van de Crossblue Concept Car (foto). Het eind resultaat zal Atlas heten. Dat weet het Duitse Automobielwoche.

De traditie doorbreken

VW breekt dus met de traditie. Want het gaf z’n SUV’s tot op heden namen die met een ’T’ begonnen. Tiguan en Touareg. Voor de nieuweling werd om die reden eerst ‘Terramont’ getipt, maar dat wordt nu weer tegengesproken.

Niet voor Europa

Of hij in Europa op de markt komt, is nog geen uitgemaakte zaak. Bij de ontwikkeling werd immers niet echt naar ons continent gekeken. Er werd vooral gelonkt naar China en de VS.