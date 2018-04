Nieuwe Renault Laguna in juni

Door: REDACTIE

De nieuwe Renault Laguna is klaar. Uiterlijk kreeg het model een fraaier afgeronde vormgeving maar tegenover het vorige model is het eerder een evolutie dan een revolutie. Definitieve beelden zijn er overigens nog niet. Renault warmt het publiek op met deze plaagstootjes. Begin juni krijgt u de Laguna helemaal te zien.

Het nieuwe model kan meteen vanaf juni worden besteld en is reeds in het begin van deze zomer leverbaar. Het aanbod is rijkelijk want de beschikbare uitrustingsniveaus omvatten Authentique, Expression, Dynamique, GT en de speciale reeksen Carminat en Privilège Carminat. Die laatste omvat een navigatiesysteem II, CD radio 4x30W, acht luidsprekers en een MP3-speler. Bluetooth telefoon en 6 CD lezer zijn eveneens aanwezig.

Als motoren zijn er de nieuwe 1.9 dCi van 130 pk (vroeger 125 pk) met roetdeeltjesfilter die gemiddeld slechts 5,9 liter verbruikt. De 2.0 dCi is 150 pk sterk en verbruikt 5,8 liter op 100. Er is eveneens een dCi 175 pk versie die voor de 100 km/u slechts 8,5 seconden nodig heeft.

De nieuwe Laguna is royaal uitgerust met o.m. standaard ESP, bandendruk controlesysteem, snelheidsregelaar, 6 airbags... De prijzen zullen voor meer auto (lees uitrusting en comfortvoorzieningen) 1,5 tot 2,5 % hoger liggen waardoor wij mogen schatten van 21.000 (1.6) tot 36.000 € (Initiale 3.0 V6 210 pk).