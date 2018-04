Luchtige Suzuki Swift

Door: REDACTIE

Deze zomer lanceert Suzuki een speciale reeks van de Swift; de Swift Air. Die is gebaseerd op de vijfdeurs GL. Het model komt er enkel als 1.3 benzine, omdat de vraag naar dieselmotoren nog steeds moeilijk te volgen is en de klant daarin dus geen extra stimulans behoeft. De uitrusting is gespekt met een panoramisch open dak, manuele airco, lederen stuurwiel, lichtmetalen velgen, mistlichten vooraan, elektrische ruiten en metaalkleur. Te koop voor € 13.999, wat volgens Suzuki betekent dat de klant € 1.500 op zak steekt. Er zijn drie tinten; zilvergrijs, muisgrijs en zwart. Ons land krijgt 100 stuks toebedeeld.