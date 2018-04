Saab neemt 9-3 bij de neus

Door: REDACTIE

Saab voorziet een grondige opfrisbeurt voor de in 2002 gelanceerde 9-3. Het succesnummer van de constructeur krijgt een ingrijpend gewijzigde neus waarvan het lijnenspel gebaseerd is op de Aero X concept car. Die stond ook al model voor de laatste facelift van de 9-5. Blijkbaar was die evaluatie positief. De 9-3 wordt op agressief smoelwerk getrakteerd. Dat betekent dat de bumperschilden, grille, voorvleugels en motorkap geheel nieuw zijn. Ook de flanken en achterzijde ondergaan wijzigingen, maar die zijn minder ingrijpend.

De 9-3 blijft in eerste instantie gewoon beschikbaar in drie versies (berline, break en cabrio), maar er is ook sprake van een vierwielaangedreven avontuurlijke variant. Die zou hetzelfde recept volgen als de Subaru Outback, Audi A6 Allroad of Volvo XC70. Saab speelt al langer met dat idee. In 2003 stelde het nog de 9-3X Concept voor die over beperkte terreincapaciteiten beschikte. Officiële informatie is nog niet vrijgegeven. Dat gebeurt pas op 10 juni, wanneer het merk in thuisbasis Trolhattan z'n zestigste verjaardag viert, maar samen met de foto's zijn ook enkele technische wijzigingen gelekt. Daaruit moet vooral blijken dat het vermogen van de motoren wordt aangescherpt. Saab blijft drie brandstoffen promoten. Naast de klassieke benzine- en dieselmotoren, houdt het merk ook vast aan bio-ethanol.