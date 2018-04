Chrysler verkocht!

Door: REDACTIE

Automerk Chrysler is verkocht. DaimlerChrysler, dat meteen weer gewoon Daimler heet, doet 80,1% van de aandelen van de hand aan investeringsmaatschappij Cerberus. Die krijgt daardoor de volledige controle over het noodleidende automerk, dochtermerken Jeep en Dodge en z'n waardevolle Amerikaanse dealernetwerk. De resterende 19,9% van de aandelen blijft in handen van Daimler, waarschijnlijk om ervoor te zorgen dat de technologie van automerk Mercedes voor de Amerikaanse poot beschikbaar blijft. De overname kost Cerberus, dat geleid wordt door Wolfgang Bernard (tot voor kort de grote man bij VW), € 5,5 miljard. Cerberus was overigens niet de enige investeringsmaatschappij die interesse vertoonde. Andere potentiële overnamekandidaten waren onderdelenleverancier Magna, terwijl het dealernet onder meer uit Koreaanse en Chinese hoek interesse opwekte.