VW Golf GTI 'Pirelli'

Door: REDACTIE

Volkswagen brengt na GTI Edition 30 van de Golf, een tweede speciale reeks van het model op de markt. Dat is de Golf GTI Pirelli. Het merkt grijpt ermee terug naar het verleden. Van de eerste generatie Golf GTI (op basis van de Golf II) kwam in 1983 immers al eens een Pirelli-editie op de markt. De specifieke aankleding van het model werd bedacht voor Volkswagen Individual.

Net als de Edition 30 heeft de GTI Pirelli recht op extra vermogen. Terwijl de GTI aftikt op 200pk, heeft de 2.0 TFSI van de Pirelli 230 paarden op stal. Het koppel gaat ook 20Nm in de plus om uit te komen op 300Nm. In combinatie met een handgeschakelde zesbak sprint de Pirelli naar 100km/u in 6,8 tellen. Met de DSG-automaat met dubbele koppeling wordt dat zelfs 6,6 tellen. Dat is telkens haast een halve tel beter dan de 200pk-uitvoering. Ondanks het extra potentieel blijft het meerverbruik beperkt. Volgens VW is dat slechts 2 deciliter.

Onder de specifieke uitrusting vinden we vanzelfsprekend Pirelli-rubbers. De 225/40 P-Zero-banden zitten om een 18-duims velg geklemd. De koets -verkrijgbaar in drie- of vijfdeursversie- is geheel gelakt (in tegenstelling tot de gewone GTI, waar nog enkele bumperelementen zwart zijn) en verkrijgbaar in vier kleuren, waaronder een specifiek voor deze versie voorbehouden ‘Sunflower'-geel. Het interieur krijgt een specifieke aankleding. Her en der zijn gele accenten toegevoegd en waar normaal GTI prijkt, staat nu Pirelli. Voor de gelegenheid wordt de standaarduitrusting aangedikt met verwarmde voorzetels, een lederen armsteun en een cd-speler.