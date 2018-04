Smoelwerk van Kia Picanto

Door: REDACTIE

Kia's kleinste, de Picanto, ondergaat een uitgebreide facelift. Daarbij wordt niet alleen het uiterlijk onder handen genomen. In het interieur vinden we immers nieuwe stoffen, een aangepaste middenconsole en hoogteverstelling voor de bestuurderszetel. De motoren blijven gelijk; de Picanto is er nog steeds met een 1.0 benzine (61pk), een nauwelijks sterkere 1.1 benzine met 65pk en de kleinste diesel op de markt; de 1.1 CRDi met 55pk.

Vooraan wijzigde Kia de bumperschilden, lichtunits, motorkap en grille. Het resultaat is compleet nieuw smoelwerk. Achteraan zijn de aanpassingen meer bescheiden en valt enkel de nieuwe bumper te noteren. De Picanto wordt door de opfrisbeurt overigens een tikkeltje groter. De lengte bedraagt voortaan 3,53 in plaats van 3,49 meter. Ook nog het vermelden waard; de richtingaanwijzers verdwijnen van de flank en zitten voortaan in de buitenspiegels, er zijn vijf nieuwe kleuren en Kia levert andere velgen of wieldeksels.