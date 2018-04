De nieuwe Renault Laguna

Door: REDACTIE

Renault had graag gehad dat de eerste informatie over de derde generatie van de Laguna pas op 4 juni zou vrijkomen, maar de beelden zijn inmiddels verschenen en we hoeven ons dan ook niet meer in te houden. De grote middenklasser van Renault verschijnt hier in vol ornaat en wordt meteen als vijfdeurs en break (Grand Tour geheten) op de markt losgelaten. Die koetswerkvorm is nog steeds zeer populair, waardoor ze beiden gelijktijdig verschijnen. Dat was bij de tweede generatie, die in 2000 in verkoop ging, ook al het geval. Van de eerste generatie verscheen de berline evenwel al in 1993 terwijl de break pas in 1995 op de markt kwam.

De Laguna III zal in september debuteren op het Autosalon van Frankfurt. Hij komt nog dit jaar op de markt, want de productie gaat deze zomer al van start. Het nieuwe model groeit ten opzichte van de huidige 4,6m lange en 1,77m brede berline, al kunnen we u de exacte afmetingen nog niet verklappen. Renault belooft fors opgewaardeerde materialen, een navigatiesysteem van de allerlaatste generatie (om het verouderde Carminat af te lossen), Xenonverlichting, stijlvolle sierelementen en een veiligheidsuitrusting om U tegen te zeggen. De Laguna plaatste de EuroNCAP veiligheidsorganisatie bij de introductie van de tweede generatie in een lastig parket door zó veilig te zijn dat het instituut z'n waardeschaal moest herzien. Het zou ons niet verbazen moest Renault weer op een record mikken. Over de motoren verneemt u later meer.