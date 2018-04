Renault Twingo: de prijzen

Door: REDACTIE

De nieuwe kleinste Renault-telg debuteert in ons land op 7 juli, maar we kunnen u nu al de prijzen voorschotelen. Belangrijk; de nieuwe generatie wordt zowaar goedkoper dan de uittredende versie. De 59pk sterke1.2l Authentique staat in de catalogus voor € 8.500. Momenteel is de Twingo van de eerste generatie in de versie ‘Hello' beschikbaar vanaf € 9.850 (1.2 - 60pk). De prijsvork van de versies Expression gaat van € 9.500 tot € 11.400. Dat laatste bedrag vertegenwoordigt meteen de minst dure dieselversie. Renault levert een 65pk sterke 1.5l dCi. Diezelfde dieselversie is in Initiale-uitvoering voor € 15.100 meteen ook de duurste versie uit het aanbod. Een ‘Dynamique'-versie kost steeds € 450 meer dan de Expression met dezelfde motor. Een buitenbeentje is de 100pk sterke turbo-uitvoering van de benzinekrachtbron. Die wordt als enige in de sportief aangeklede GT gelepeld en zal van eigenaar wisselen voor € 12.950. De tussenmotor; een 1.2 met zestien kleppen -goed voor 77pk- is verkrijgbaar vanaf de ronde som van € 10.000.