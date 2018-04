Bom van Caterham: X330

Door: REDACTIE

Om z'n vijftigste verjaardag te vieren, trakteert Caterham zichzelf op een nieuwe Seven. De X330 is meteen de krachtigste auto die het merk ooit gekend heeft. Het model is gebaseerd op Caterham's topmodel; de CSR Superlight. Een compressor (Rotrex C30-94) zorgt voor liefst 35% meer vermogen. Dat wil zeggen dat de 2,3l grote Duratec viercilinder van Ford het van een indrukwekkende 260pk tot liefst 330 paardenkrachten schopt.

De lichtgewicht Caterham komt daarmee uit op een pk-gewichtsverhouding van 600pk per ton. Daarmee verkeert het in zéér exclusief gezelschap. De Bugatti Veyron haalt bijvoorbeeld 521pk per ton, terwijl de McLaren F1 uitkomt op 559pk per 1000kg. Prestaties geeft Caterham niet, maar die laten weinig aan de verbeelding over als je weet dat de CSR (met 260pk) al goed is voor een top van 250km/u en in 3,1 tellen naar 100km/u sprint.

De X330, helemaal uitgevoerd in mat zwart, is een studiemodel. Het bedrijf sluit evenwel niet uit dat er op termijn een aantal exemplaren uitgeleverd zullen worden aan klanten. Die zullen bereid moeten zijn diep in hun buidel te tasten.