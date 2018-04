Caparo T1: F1 voor de straat is los!

Door: REDACTIE

De Britten van Caparo werken al enige tijd koortsachtig aan de T1. Dat moet de snelste voor straatgebruik gehomologeerde auto ter wereld zijn, en het lijkt er almaar meer op dat dat ook zal lukken. De ingrediënten zijn vergelijkbaar met die van een Formule 1-auto en gewichtsbesparing wordt tot het uiterste doorgetrokken. Het meest opvallende aan z'n specificaties is dan ook dat de auto de 1.000pk per ton-barrière weet te doorbreken. Met enige reserve. Uit de door Caparo zelf ontwikkelde 3,5l V8 wordt immers 575pk gepuurd terwijl het model droog aan de haak op amper 550kg uitkomt (1045pk/ton). Caparo zet de T1 voor het eerst in op het Britse Goodwood Festival of Speed (van 22 tot 24 juni) en in juli mag de eerste klant z'n exemplaar in ontvangst nemen.

Het motorblok is centraal achter het compartiment voor twee inzittenden gepositioneerd. Z'n maximumvermogen komt vrij bij 10.500t/min en het koppel piekt op 420Nm bij 9.000t/min. Een monocoque uit aluminium en carbon functioneert als dragende structuur. Vooraan is die voorzien van een aparte kreukelzone en achteraan is een ophangingsstructuur uit staal toegevoegd. De prestaties zijn -dat had u al begrepen- ronduit indrukwekkend. Een sprint naar 100km/u neemt slechts 2,5 seconden in beslag. Nog eens 2,5 tellen later wijst de teller 160km/u en vanaf die snelheid neemt het slechts 3,5 seconden in beslag om weer tot stilstand te komen. Goed dat zespuntsgordels de inzittenden op hun plaats verankeren...