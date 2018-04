Details vernieuwde Saab 9-3

Door: REDACTIE

Met de positieve commentaren op de gedurfde Aero X-concept in het achterhoofd bedacht Saab een facelift voor de 9-3. Die is vooral uiterlijk ingrijpend, maar ook technisch werden tal van verbeteringen doorgevoerd.

De agressief ogende grille, ver doorgetrokken koplampen en met name op de sportiefste versies zeer opvallende luchthappers, moeten de dynamische aspiraties van de Zweed in de verf zetten. In de voor- en achterbumper verschijnen zwarte panelen die de suggestie van een diffuser moeten wekken. Achteraan zorgen nieuwe, helderwitte lichtunits voor een moderne toets. Saab introduceerde die eerder op de break en kiest er nu voor ook de berline en de Cabrio van deze stijlelementen te voorzien.

Maar het is niet al uiterlijk vertoon. Het motorenpalet wordt onder handen genomen. We noteren een tot 280pk opgewaardeerde 2.8l V6 turbo en een zeer potige nieuwe versie van de 1.9 TiD, die het tot 180pk en 400Nm schopt. Die wordt aan de zijde van de eerder vernoemde 2.8 V6 en de 2.0t (175pk) leverbaar in de sportiefste Aero-lijn. De berline en break mogen zich eveneens verheugen op het nieuwe ‘cross wheel drive' (XWD); een elektronisch gestuurde integraalaandrijving die middels een Haldex lamellenkoppeling wanneer nodig tot 100% van het motorkoppel richting voor- of achterwielen kan sturen. Optioneel kan zelfs een zelfsperrend achterdifferentieel geleverd worden en dat is uniek in dit segment. In september worden de orderboeken geopend.